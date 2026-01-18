Grande successo per la passeggiata che si è tenuta a Sorso venerdì 16 gennaio. Le strade del paese si sono riempite di colori, voci e sorrisi per la decima edizione di “Io Valgo”, la manifestazione organizzata dalla Cooperativa Sociale San Damiano in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Più di 400 studenti, insieme a insegnanti, associazioni e volontari hanno camminato insieme per l’inclusione, piantando l’Albero Io Valgo, simbolo di una comunità che cresce unita. Insieme hanno assistito a performance, musiche, balli (grazie all’Associazione Il Sorriso per “Sa danza a stella”!). Inoltre è stato sperimentato il Villaggio dei Linguaggi, per comunicare con gesti, emozioni, natura e arte. Hanno partecipato tutte le scuole, le istituzioni, le associazioni e a ogni persona che ha reso possibile una giornata speciale. I ragazzi con il loro entusiasmo ricordano ogni giorno: “Chie semenat bene, mezus bodhit” – Chi semina bene, meglio raccoglie.

