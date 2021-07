Intervenuti per una lite in famiglia in un appartamento di Sassari, i poliziotti della Sezione Volanti hanno chiuso l’operazione con un arresto per droga.

Gli agenti sono arrivati nel centro storico a seguito di una richiesta arrivata sulla linea di emergenza, preso contatti con la donna che aveva telefonato sono entrati in casa e hanno sentito subito un forte odore di sostanze stupefacenti. Effettuato un accurato controllo, in un mobiletto sul terrazzino hanno ritrovato due buste contenenti marijuana. Estesa la perquisizione, hanno recuperato ulteriore droga mentre sotto il televisore c’è il materiale per il confezionamento.

In totale sono stati sequestrati oltre due chili di stupefacente dei quali il marito della donna, D.S.S., 65enne sassarese, con precedenti di polizia, si è dichiarato unico possessore ed è stato quindi arrestato e portato al carcere di Bancali in attesa del rito per direttissima in programma per venerdì.

