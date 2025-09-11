Con l’avvio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’assessora alla Pubblica Istruzione Raffaella Sanna rivolgono un messaggio di augurio a tutti gli studenti della città. Nella lettera indirizzata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, il primo cittadino e l’assessora sottolineano l’importanza della scuola come <casa dell’educazione, del confronto e della curiosità>, ricordando le visite compiute nei mesi scorsi in tutti gli istituti cittadini, occasione per incontrare studenti, insegnanti e personale scolastico. <Garantire ambienti scolastici sicuri, accoglienti e adeguati – spiegano – è la priorità dell’Amministrazione, che ha già raccolto criticità e suggerimenti per programmare interventi rapidi ed efficaci>. Il messaggio si conclude con un invito agli studenti a vivere con entusiasmo il percorso che si apre. <Abbiate il coraggio di fare domande, la curiosità di cercare risposte e la determinazione di credere nei vostri sogni. Buon anno scolastico a tutte e a tutti>, chiude la lettera aperta.

