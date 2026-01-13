Migliorano le condizioni della 16enne del nord Europa che, più di due settimane fa, il 28 dicembre, ha avuto un grave incidente sulla pista di motocross del Lazzaretto, sulla 127 bis ad Alghero.

Mentre correva con la due ruote, era stata travolta da un’altra moto che sopraggiungeva ed è stata poi ricoverata in coma indotto nel reparto di Neurochirurgia a Sassari. Si pensava al peggio ma, per fortuna, la giovane ha dato netti segnali di ripresa ed è stata da poco riportata con un volo privato nel paese natale.

Intanto l’autorità giudiziaria ha anche disposto l’istanza di dissequestro della porzione di pista in cui era accaduto l’episodio, di proprietà della Agrisport Zia Maria di cui è titolare Salvatore Cambule, assistito nella vicenda dall’avvocato Stefano Carboni. A motivare la decisione il fatto che la pista è omologata, che non si ravvisano responsabilità del gestore, e che le piogge hanno eliso le tracce di quanto avvenuto. A breve tra l’altro, dal primo di febbraio, si disputeranno proprio al crossodromo del Lazzaretto gli Internazionali d’Italia di motocross.

