Incidente a Sassari.

Alle ore 21.05 la centrale di Sassari è stata allertata per un sinistro all’incrocio tra via Ortobene e via sette Fratelli.

Coinvolte 2 macchine: gli occupanti erano 3, una di loro è stata trasportata all'ospedale di Sassari.

Sul posto Vigili del fuoco, Polizia Municipale e 118.

(Unioneonline/D)

