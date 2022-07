Ancora un brutto incidente nelle strade vicinali in prossimità di Caniga, borgata di Sassari. Stavolta si tratta di Mandra di L’Ainu dove, prima delle 20, è avvenuto, per cause ancora da accertare, uno scontro vicino alla prima traversa tra una macchina e il carrello al traino di un fuoristrada.

Molto violento l’impatto tanto che il muso dell’auto è andato distrutto e sembrerebbe si siano azionati entrambi gli airbag. Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha condotto una persona al pronto soccorso per accertamenti.

Circa tre settimane fa un altro incidente in zona, per la precisione in Maccia d’Agliastru, conclusosi con il ribaltamento di un’auto. Gli abitanti del circondario si sono spesso lamentati della condizione delle strade impegnandosi anche in prima persona per riparare le buche e gli avvallamenti.

