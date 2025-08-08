Dopo l’attentato incendiario che ha colpito il Maden Events di Alghero nella notte tra mercoledì e giovedì, arriva la ferma condanna del Silb Confcommercio Sardegna, il sindacato delle imprese di intrattenimento da ballo e spettacolo.

«Siamo rimasti sgomenti, – dichiara il presidente Piero Muresu – un gesto vile e inaccettabile che non colpisce solo un’attività, ma minaccia tutto il comparto dell’intrattenimento e l’immagine turistica della città».

Il Silb esprime piena solidarietà ai gestori e allo staff del Maden, sottolineando come episodi di questo tipo siano un duro colpo anche per l’economia locale. «Le imprese di spettacolo e intrattenimento creano lavoro, animano il territorio e offrono servizi fondamentali al turismo. Chi le colpisce, colpisce anche questi valori», si legge in una nota. Il sindacato chiede alle autorità di fare chiarezza con la massima urgenza.

«Serve un’azione forte e tempestiva da parte delle istituzioni per garantire sicurezza, legalità e tutela della libera impresa. Il Silb sarà sempre al fianco degli operatori colpiti e continuerà a difendere chi lavora onestamente nel rispetto delle regole».

