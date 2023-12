Inaugurato ad Alghero in via Catalogna il nuovo Ufficio di prossimità, operativo in collaborazione tra i Comuni di Alghero, Putifigari, Romana, Villanova Monteleone, Uri, Olmedo e Monteleone Roccadoria, il Tribunale di Sassari e il Centro regionale di Programmazione della Regione Sardegna.

Gli Uffici di prossimità nascono in seguito alla stipula dei Protocolli istituzionali tra gli Enti Locali, i Tribunali e la Regione Sardegna nell'ambito di un progetto promosso dal Ministero della Giustizia. «Un servizio fondamentale», ha rimarcato il sindaco Mario Conoci, alla presenza dell'assessore alla Programmazione della regione Sardegna Giuseppe Fasolino e del presidente del Tribunale di Sassari Massimo Zaniboni, «che permetterà ai cittadini di ricevere informazioni e compiere operazioni nell'ambito della volontaria giurisdizione, avvicinando sensibilmente il servizio alle reali esigenze delle comunità locali».

