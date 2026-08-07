Danno ingente all’impianto di illuminazione pubblica della pista ciclabile di Balai Lontano, lungo la litoranea di Porto Torres. Un tratto che resterà temporaneamente al buio per qualche giorno in considerazione del guasto esterno piuttosto importante. Il tratto della pista ciclabile è privo di luce, una criticità a cui cercando di rimediare le squadre di Engie, intervenute tempestivamente per mettere sicurezza i pozzetti e la linea elettrica.

Il danno riscontrato, tuttavia, è particolarmente serio e non potrà essere ripristinato nell’immediato. L’amministrazione comunale ha rivolto un appello ai cittadini, raccomandando di prestare la massima attenzione durante il transito in particolare nelle ore serali.

La zona, infatti, è particolarmente frequentata, specie nelle ore notturne, dagli appassionati delle passeggiate e della corsa, un’area vicino alla chiesa omonima di Balai Lontano dove sono posizionate alcune panchine, un luogo raggiungibile facilmente a piedi e in auto con disponibilità delle aree di sosta, dall’altra parte della carreggiata, pertanto occorre prestare maggiore attenzione nell’attraversare la strada provinciale 81.

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