Denunciato a Sassari per detenzione di droga ai fini di spaccio. Lo scorso 9 ottobre gli agenti della sezione Volanti hanno fermato un giovane il quale ha consegnato, di sua spontanea volontà, una busta di cellophane che conteneva 14 grammi di marijuana.

La perquisizione ha coinvolto poi la casa della persona dove gli operatori della questura hanno rinvenuto e sequestrato un recipiente che conteneva sostanza vegetale essiccata, rivelatasi poi essere 74 grammi di marijuana.

Sono stati confiscati anche un bilancino di precisione e numerosi ritagli di cellophane bianco, che la polizia ritiene destinata al confezionamento dello stupefacente.

