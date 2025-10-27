Il Comune di Ploaghe investe sulla mobilità sostenibile, favorendo i percorsi sulla due ruote per diminuire l’uso delle auto nel centro urbano. L’amministrazione comunale ha fatto installare due nuove colonnine di ricarica per e-bike: una prima collocata presso la piazza 28 Aprile (ex Onmi) e la seconda presso i giardini del prato superiore. Due location per facilitare la viabilità. Si tratta di un passo in avanti nella promozione della mobilità sostenibile e nel sostegno al cicloturismo, con l’obiettivo di valorizzare e rendere sempre più accessibile il territorio. Un invito ai residenti e visitatori a usufruire delle nuove stazioni e a scoprire Ploaghe in sella a una bici. Le colonnine sono state installate in un'area di facile accesso per coloro che devono effettuare la ricarica. Il territorio si presta per le passeggiate in bicicletta, una cultura salutare che si intende diffondere tra gli abitanti del paese, dove le tradizionali biciclette hanno lasciato il passo alle nuove bici elettriche.

© Riproduzione riservata