Tecnologia led per illuminare le zone produttive di Porto Torres, Sassari e Alghero, siti del Consorzio industriale provinciale di Sassari, dove è necessario garantire maggiore vivibilità e sicurezza e trasformare queste aree in ambienti sostenibili. In particolare, nel sito di Porto Torres, nell’area artigianale, quindi nelle De Albertis, Pigafetta, Vivaldi e Malaspina verranno installati 150 nuovi punti luce a led, quindi ad alta efficienza luminosa, oltre alle infrastrutture necessarie.

Il Consorzio avvierà nelle prossime settimane un articolato intervento di riqualificazione e ammodernamento degli impianti elettrici e dei servizi di manutenzione nelle aree industriali di Porto Torres, Sassari-Truncu Reale e Alghero-San Marco, nell’ambito della procedura per l’affidamento del servizio energia e della gestione integrata delle infrastrutture consortili ad Engie Servizi, attraverso la società di scopo Menoco2cipss.

Si tratta di un progetto strategico che punta a intervenire in maniera capillare su diversi sistemi tecnologici – dall’illuminazione pubblica agli impianti elettrici, fino alle strutture di supporto ai servizi idrici e ambientali – con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva, la sicurezza e la sostenibilità dell’intera area industriale. Uno dei cardini dell’intervento riguarda la completa riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti e la realizzazione di nuove infrastrutture nelle aree che ne sono ancora sprovviste.

«Il CipSS viaggia veloce verso nuovi e moderni traguardi – spiega la presidente del Consorzio Simona Fois – progetti come questo, realizzati con il grande impegno dei nostri uffici e del direttore generale Salvatore Demontis, ci consentono di spostarci nella giusta direzione, puntando sulla transizione energetica che aumenterà notevolmente l’attrattività dei nostri siti rispondendo alle esigenze di un’intera comunità».

Gli interventi previsti dal progetto, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro, daranno una luce totalmente nuova ai tre agglomerati industriali del CipSS. L’attuale sistema, caratterizzato da tecnologie ormai datate, sarà progressivamente sostituito con soluzioni a Led ad alta efficienza, in grado di garantire migliori prestazioni luminose a fronte di consumi significativamente ridotti fino al 70%. Accanto alla sostituzione dei corpi illuminanti, il progetto introduce sistemi avanzati di telecontrollo e monitoraggio, che consentiranno la gestione da remoto degli impianti.

Questo permetterà non solo di ottimizzare i consumi energetici, ma anche di intervenire tempestivamente in caso di guasti o anomalie, aumentando l’affidabilità del servizio. Le aziende insediate e i cittadini che dovessero notare eventuali mal funzionamenti degli impianti potranno rivolgersi direttamente al numero verde della Società (800510315) 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, che interverrà direttamente e in tempi rapidi.

Parallelamente, sono previsti interventi diffusi sulle infrastrutture elettriche, il relamping interno dell’illuminazione delle sedi e la sostituzione di porzioni di impianti tecnici, oltre che la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici utili a diminuire i consumi.

La riduzione dei consumi si tradurrà direttamente in un abbattimento delle emissioni inquinanti, contribuendo agli obiettivi di sostenibilità ambientale e di transizione energetica, con un vantaggio concreto per la gestione dell’area industriale. Oltre agli aspetti legati all’efficienza, il progetto pone grande attenzione alla sicurezza degli impianti e al rispetto delle normative vigenti. Il risultato sarà una rete tecnologica più affidabile, in grado di assicurare continuità operativa costante.

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