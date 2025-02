Curata dall’associazione culturale musicale Ellipsis, riparte la rassegna "I concerti di Primavera" che proporrà dieci appuntamenti sino al 20 maggio.

L'apertura è col sassofonista franco-canadese Daniel Gauthier che giovedì alle 20.30 propone nella Sala Sassu del Conservatorio di Sassari "Spirito latino" accompagnato al pianoforte dalla coreana Jang Eun Bae.

Primo sassofonista a vincere il Grand Prize all'International Stepping Stone of the Canadian Music Competition, Gauthier si è esibito in tutto il mondo: dagli Usa alla Corea, dal Giappone al Sud America, dall’Australia all’Europa. Come solista ha suonato con diverse orchestre ed ensemble, registrando con l'Alliage Quintett cinque cd per l'etichetta Sony classical. Ha ricevuto tre volte il famoso Cd Award tedesco "Echo klassik".

La pianista Jang Eun Bae si è presto concentrata sull'accompagnamento e sulla musica da camera e si è esibita in molti Paesi europei, in America e in Asia, dove tiene concerti regolarmente nei maggiori centri musicali.

Attualmente insegna all’Accademia di musica di Colonia ed è ospite regolare dell'Accademia estiva internazionale del Mozarteum di Salisburgo, dove ha lavorato insieme ad artisti come Klaus Stoll, Harvey Shapiro e Thomas Riebl.

Il concerto prevede musiche di Jean-Nicholas Savari, Manuel de Falla, Astor Piazzolla, Robert Muczynski e si concluderà con “Scaramouche” di Darius Milhaud eseguito insieme all’Ensemble di sassofoni del Conservatorio di Sassari diretto dal docente Enea Tonetti e formato dagli allievi Edoardo Rosa e Adriana Caria (sax soprano), Giuseppe Bussu, Francesca Pischedda, Arianna Sale, Francesco Bitti Mulas (sax contralto), Gianluca Deiana e Elisa Lapia (sax tenore), Emanuele Depalmas e Simone Benevelli (sax baritono).

Dall’11 al 13 febbraio, inoltre, Daniel Gauthier terrà una masterclass rivolta proprio agli allievi del Canepa.

