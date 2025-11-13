Ancora uno spettacolo per le famiglie al teatro comunale Andrea Parodi sempre più ecosostenibile di Porto Torres.

Sabato 15 novembre, alle 18, andrà in scena “Il lupo e l’agnello”, spettacolo prodotto da La botte e il cilindro, tratto dalle più celebri favole di Esopo e Fedro. Tre attori daranno vita ai personaggi attraverso diversi linguaggi teatrali – recitazione, pupazzi, ombre, movimento e narrazione – accompagnando grandi e piccoli in un viaggio nel mondo degli animali e delle loro morali senza tempo. In particolare si utilizza il linguaggio dei pupazzi, quello coreografico, quello delle ombre e la narrazione. Le favole, i linguaggi e la musica accompagnano i bambini alla scoperta del mondo fantastico degli animali del “piccolo – grande” Esopo.

Le favole degli animali fanno ragionare sui casi umani e i vizi e le virtù, pur tra risate e meraviglie; la regia ha voluto rispettare questa attenzione per la storia in sé, senza prevaricare il contenuto con effetti di scena gratuiti e dispersivi, lasciandosi guidare nello sviluppo drammatico della vicenda pura e schietta, con un linguaggio che vuol essere asciutto ed essenziale. Uno spettacolo divertente e ricco di significato, che invita a riflettere su vizi e virtù umane tra sorrisi e poesia.

© Riproduzione riservata