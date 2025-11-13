“Il lupo e l’agnello”, a Porto Torres la favola di EsopoL’appuntamento è per sabato 15 novembre
Ancora uno spettacolo per le famiglie al teatro comunale Andrea Parodi sempre più ecosostenibile di Porto Torres.
Sabato 15 novembre, alle 18, andrà in scena “Il lupo e l’agnello”, spettacolo prodotto da La botte e il cilindro, tratto dalle più celebri favole di Esopo e Fedro. Tre attori daranno vita ai personaggi attraverso diversi linguaggi teatrali – recitazione, pupazzi, ombre, movimento e narrazione – accompagnando grandi e piccoli in un viaggio nel mondo degli animali e delle loro morali senza tempo. In particolare si utilizza il linguaggio dei pupazzi, quello coreografico, quello delle ombre e la narrazione. Le favole, i linguaggi e la musica accompagnano i bambini alla scoperta del mondo fantastico degli animali del “piccolo – grande” Esopo.
Le favole degli animali fanno ragionare sui casi umani e i vizi e le virtù, pur tra risate e meraviglie; la regia ha voluto rispettare questa attenzione per la storia in sé, senza prevaricare il contenuto con effetti di scena gratuiti e dispersivi, lasciandosi guidare nello sviluppo drammatico della vicenda pura e schietta, con un linguaggio che vuol essere asciutto ed essenziale. Uno spettacolo divertente e ricco di significato, che invita a riflettere su vizi e virtù umane tra sorrisi e poesia.