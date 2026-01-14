Sabato alle ore 20.30 la compagnia Quinte emotive presenta al Cine Teatro Astra di Sassari "Il filo di Teseo" di Fabrizio Carta, per la regia di Andrea Serra. Sul palco Cristina Pillola, Nicoletta Pusceddu e Alessandro Piga.

Lo spettacolo racconta una storia di legami familiari, fragilità e speranza, dove la quotidianità si scontra con l’ombra di una malattia che confonde il passato con il presente. “Il filo di Teseo" affronta con delicatezza la problematica dell’Alzheimer in accordo con l’Associazione Alzheimer Sassari, durante la serata potrà essere devoluta una quota a sostegno e per le finalità dell’Associazione stessa.

Nello spettacolo la vicenda di Nello, fratello maggiore e custode di ricordi sbiaditi, si perde tra momenti di lucidità e smarrimento, costringendo i suoi cari a confrontarsi con la sua malattia e, indirettamente, con loro stessi. Tra dialoghi ironici, momenti di tensione e frammenti di commozione profonda, il testo esplora i conflitti familiari, i rimpianti e l’amore incondizionato che tiene unita una famiglia anche nei momenti più difficili. Le dinamiche tra Carla, il pilastro pragmatico, Mary, ribelle e distante, e François, ingenuo ma profondamente sensibile, disegnano un quadro realistico e universale che invita lo spettatore a riflettere su ciò che significa vivere accanto a chi sta perdendo se stesso, con un equilibrio sapiente tra leggerezza e profondità.

Il titolo è inserito nel cartellone della 35esima edizione del Festival Etnia e Teatralità, organizzato dalla Compagnia Teatro Sassari.

