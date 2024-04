La campagna di solidarietà a favore dei familiari di Mohamed Fall – Pedrepaulu, scomparso il mese scorso a Ozieri, ha superato ogni aspettativa, raggiungendo la somma necessaria in un incredibile lasso di tempo di soli tre giorni. I promotori sono i componenti dell'associazione culturale Jogos che hanno condiviso il risultato straordinario della raccolta fondi dedicata a “Pierpaolo” - il nome con cui era noto ai cittadini ozieresi - con la sua amata famiglia in Senegal e con la preziosa comunità senegalese presente ad Ozieri. Il totale raccolto è di 15.500 euro, somme destinate a pagare le spese dei funerali e a sostenere la famiglia di Pedrepaulu in Senegal.

«Questa campagna di solidarietà ha superato ogni aspettativa», hanno detto i membri dell’associazione, «è stato commovente vedere come la nostra comunità si sia unita con passione e compassione, sia attraverso le donazioni online su GoFundMe che tramite i barattoli di raccolta presenti in alcuni locali di Ozieri».

L'associazione culturale Jogos è stata onorata di poter consegnare la quota spettante alla comunità senegalese, incontrando personalmente i suoi rappresentanti nei giorni scorsi. «Le loro lacrime di gratitudine e le loro parole di apprezzamento hanno reso tangibile la forza e la bellezza della solidarietà umana», hanno detto, «in un gesto che ha toccato il cuore di tutti noi, la comunità senegalese ha deciso di destinare una parte della loro quota anche alla famiglia di Pierpaolo. Questo atto straordinario di compassione ha fatto emergere un'ondata di emozione tra tutti coloro che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta che l'amore e l'empatia possono superare qualsiasi confine». Da parte dell’associazione Jogos sono giunti i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa di solidarietà.

