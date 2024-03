La comunità senegalese, in occasione della scomparsa del loro amico connazionale Mohamed Fall – Pedrepaulu, ha voluto ringraziare i concittadini di Ozieri per la loro generosità e vicinanza in questo momento di grande dolore.

«Perdere un amico, quando si è lontani da casa, è paragonabile alla perdita di un caro fratello, - si legge nella lettera - e Mohammed per noi è stato questo per tanti tanti anni. Molti di noi, quando sono arrivati ad Ozieri, sono stati accolti e sostenuti da lui, che ha vissuto nel vostro paese per quasi 40 anni».

Per il sindaco Marco Peralta, «Mohamed ha lasciato un’ottima eredità – dice – e per questo ringraziamo la comunità senegalese per il pensiero rivolto, tutta la città di Ozieri si è stretta attorno a lui perché lo meritava per la tua mitezza, dignità, discrezione e simpatia». Dopo i funerali la salma di Pedrepaulu, conosciuto a tutti come Pierpaolo, ha fatto rientro in Senegal, il suo paese dove riposerà per sempre.

