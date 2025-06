Il Coro Polifonico Turritano ancora una volta sul palco per aderire al progetto “Festa della Musica”, un’iniziativa che anima tutta Europa con esibizioni musicali diffuse, contribuendo a promuovere la coralità e la partecipazione attiva alla vita culturale del Paese.

Domenica 22 giugno, l’evento approda a Porto Torres, con appuntamento alle 20.30 nella basilica di San Gavino.

Il Coro Polifonico Turritano, diretto per l'occasione dal maestro Salvatore Spanedda, proporrà un programma sacro e profano, che permetterà al pubblico presente di cogliere la bellezza della musica e del canto corale sotto forma di varie tinte ed espressioni.

Non mancherà l’omaggio alla musica polifonica di ispirazione popolare, di cui il fondatore del coro don Antonio Sanna è stato in vita appassionato compositore e grande promotore. L’evento, gratuito, è patrocinato da Feniarco, Fersaco, Siae, rappresentanza in Italia della Commissione europea, ministero della Cultura e Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

© Riproduzione riservata