L’assessorato alla Pubblica istruzione ha destinato nuove risorse all’acquisto di strumenti musicali e accessori per la Scuola secondaria di Primo grado a Indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo Sorso-Sennori del plesso di Montigeddu.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con la scuola e con il dirigente scolastico, Carlo Orrù, in un percorso di sinergia volto a garantire agli studenti un ambiente educativo sempre più ricco di opportunità.

La musica occupa un posto di rilievo nella crescita formativa dei ragazzi: favorisce la concentrazione, stimola la creatività e rafforza lo spirito di collaborazione. Non a caso, a Sennori la tradizione musicale è molto viva e radicata, come dimostrano la presenza della banda musicale, dei cori di bambini e degli adulti e della Scuola Civica di Musica, realtà che testimoniano quanto la musica sia sentita e partecipata all’interno della comunità.

La secondaria di Primo grado a Indirizzo musicale dell'istituto comprensivo Sorso- Sennori del plesso di Montigeddu, con questo sostegno, punta a rafforzare la propria offerta formativa e a distinguersi nel panorama musicale, offrendo agli studenti la possibilità di coltivare e sviluppare le proprie attitudini artistiche.

I consueti saggi musicali di Natale e di fine anno continueranno a rappresentare momenti significativi, durante i quali il Centro culturale di Sennori diventa un palcoscenico aperto a giovani talenti che si presentano alla comunità con passione ed entusiasmo. Con questo intervento, l’Amministrazione comunale intende confermare l’attenzione verso l’istruzione e la cultura, riconoscendo la musica come parte integrante della vita e dell’identità del nostro paese.

