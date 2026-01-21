Il Comune di Porto Torres ottiene la Certificazione Family Audit, lo standard nazionale sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento che attesta l’impegno delle organizzazioni pubbliche e private nel promuovere il benessere organizzativo, la conciliazione tra vita e lavoro e le pari opportunità, con l’obiettivo di rendere più efficace ed efficiente l’azione amministrativa per incrementare il valore pubblico e rafforzare i servizi offerti alla cittadinanza.

L'Amministrazione, nell'ambito degli obiettivi programmati nel Piano 2025-2027, ha avviato il percorso di certificazione nel 2025 con l'approvazione da parte della Giunta degli indirizzi per l'attivazione dello strumento di management e gestione delle risorse umane e con la definizione del Piano aziendale Family Audit. Si tratta del documento di programmazione delle attività che l’Amministrazione si impegna a realizzare durante l’intero iter triennale di certificazione.

Il Piano è stato elaborato con il supporto della consulente esterna Eleonora Cesarani, attraverso un percorso partecipato, formativo e di confronto che ha coinvolto il personale comunale e un gruppo di lavoro interno rappresentativo di tutta l’organizzazione.

Il lavoro si è basato sull’analisi dei bisogni di conciliazione del personale e sulle potenzialità di miglioramento dell’Ente, individuando esigenze, priorità e aspettative nell'ambito di sei macro-aree: organizzazione del lavoro (orari, processi e luoghi di lavoro), cultura aziendale (competenze manageriali e sviluppo del personale), comunicazione (strumenti informativi e canali interni), welfare aziendale (benefit, contributi e servizi ai dipendenti e alle famiglie), welfare territoriale (responsabilità sociale e benessere della comunità), nuove tecnologie (digitalizzazione dei processi e servizi ICT). Per ciascuna azione sono stati definiti responsabili, tempistiche, risultati attesi e indicatori di monitoraggio.

La prima fase del progetto si è conclusa alla fine del 2025 con l'invio all'Ente di certificazione del Piano e delle osservazioni del valutatore esterno accreditato Patrizio Manca. L’Agenzia per la Coesione sociale della Provincia di Trieste, con determinazione dirigenziale n. 121 del 13 gennaio scorso, ha rilasciato, quindi, il Certificato Family Audit segnando l’avvio della fase attuativa del processo di certificazione che mira al conseguimento del titolo di Family Audit Executive. Durante questo periodo, l’Amministrazione dovrà implementare le azioni previste e sottoporsi a verifiche annuali per la conferma della certificazione.

La fase operativa è subito entrata nel vivo con l'avvio delle 28 azioni programmate. La prima è il "Programma di coaching organizzativo", già presentato al personale e finalizzato allo sviluppo del potenziale dell'Amministrazione. Il gruppo di progetto è composto dal Segretario generale Giancarlo Carta, dal Dirigente dell'Area Politiche del Personale Flavio Cuccureddu, dalla funzionaria Maria Teresa Zara e dal consulente esterno Massimo Fancellu.

La finalità principale del Family Audit è il miglioramento del clima aziendale attraverso l'introduzione di misure e di strategie organizzative per accrescere la capacità operativa della macchina amministrativa e, di conseguenza, potenziare le prestazioni complessive dei servizi comunali. Il Comune turritano è tra le 11 realtà italiane, tra enti pubblici e privati, per le quali la Provincia di Trento ha deliberato il rilascio o la conferma dei certificati Family Audit e Family Audit Executive.

© Riproduzione riservata