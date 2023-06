C’è stata una grande partecipazione per celebrare il primo compleanno del Centro per le Famiglie di Sorso.

«Numerose le persone che hanno voluto festeggiare questo primo anno di attività del nostro Centro per le famiglie - ha dichiarato l’assessora comunale alle Politiche sociali, Serena Camboni - Come detto fin dal programma elettorale nel 2019 quest'amministrazione ha fortemente voluto la riapertura di un Centro che potesse accogliere diverse fasce di età e riunisse tutti e ciascuno secondo le proprie diversità in un unico ambiente capace di offrire servizi educativi di varia natura come doposcuola, scuola di musica, diversi laboratori e attività ludiche. In occasione della festa si è potuto assistere alle esibizioni di adulti, ragazzi e bambini nelle varie discipline svolte. Siamo orgogliosi del riscontro ottenuto e questo ci spingerà sicuramente a continuare e rafforzare l’attività».

«Colgo l’occasione - ha concluso Camboni - per ringraziare le meravigliose educatrici, psicologhe, mediatrici, assistenti sociali che seguono tutto con passione, devozione e professionalità, le bambine/i e le ragazze/i protagonisti indiscussi che con la loro freschezza trasmettono emozioni sane, le signore/i che con entusiasmo partecipano ai laboratori, i maestri di musica della scuola MusArt che hanno fatto un lavoro fantastico, tutti gli insegnanti dei laboratori proposti, gli sponsor @floraglamour per gli allestimenti floreali e Charme di Tutto un pò per aver aiutato a realizzare la sfilata, le parrucchiere che hanno prestato la loro professionalità e il piccolo grande Daniel DJ che sulle note della sua musica ha fatto sfilare bambine/i e fatto ballare».

© Riproduzione riservata