Il Comune di Ossi, insieme alla Consulta Giovanile, presenta il Carnevale Ossese 2026, primo grande appuntamento del nuovo anno, dedicato alla memoria di Enzo Solinas e Diego Orani.

Il calendario si apre oggi 16 gennaio, e prosegue domani 17 gennaio con la festa di Sant’Antonio Abate a cura dei Fedales ’76, mentre la giornata più significativa è prevista il 31 gennaio con la tradizionale arrostita, accompagnata da canti e balli sardi, organizzata dal Gruppo Folk “Città di Ossi”.

Il 7 febbraio la tradizionale sfilata dei carri allegorici e il ballo in maschera, frutto della collaborazione tra Consulta Giovanile, Pro Loco, Happy Events, Blu Star, “I Peruviani” e figuranti in maschera, Istituto Comprensivo “A. Gramsci”, Fedales ’76 e Caffè del Parco. Ampio spazio anche agli appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie, con il Carnevale in Biblioteca l’11 febbraio, a cura della Biblioteca Comunale di Ossi, e il Ballo dei Puffi mascherato del 12 febbraio, organizzato dalla Polisportiva Ossese e dalla Consulta Giovanile. Il programma proseguirà il 15 febbraio con il Pranzo di Carnevale, il 17 febbraio con S’Attitu a Giolzi, a cura del Gruppo Folk "Città di Ossi", Happy Events e CIF, e il 21 febbraio con l’arrostita in Largo Diaz organizzata da Sa Greffa Noa, fino a culminare il 28 febbraio con Assazzende e Buffende a cura di Pastinum, una delle manifestazioni ossesi più rappresentative e attese.

L’Amministrazione comunale di Ossi gode del supporto delle associazioni, comitati, attività e singoli cittadini che, con impegno e collaborazione, rendono possibile il Carnevale Ossese 2026, offrendo alla comunità occasioni di incontro, svago, cultura e divertimento.

© Riproduzione riservata