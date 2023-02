L'Amministrazione comunale di Anela, insieme alle associazioni del paese, ha definito il cartellone del "Carnevale Anelese 2023". Sabato 18 febbraio, dalle 21, sono in programma i balli in maschera. Domenica 19 febbraio, a partire dalle 16, ci sarà la sfilata in maschera e zeppolata seguite, alle 21, dai ballicon Dj Max. Lunedì 20 febbraio alle 10, presso la biblioteca comunale, si terrà un laboratorio per la preparazione delle "Orilettas". Alle 16 spazio ai balli in maschera e ai giochi di gruppo. Martedì 21 febbraio, spazio ancora ai bambini con i balli in maschera, mentre alle 21 sarà la volta della Disco Dance. Gran finale domenica 26 febbraio con la pentolaccia e il processo a "Zorzi", che si svolgerà alle 16, e alle 21 i balli di gruppo in maschera. Le serate danzanti si svolgeranno all'interno del salone parrocchiale.

Nei Meilogu, a Siligo, la Pro loco ha organizzato la festa di Carnevale 2023. Il programma, che si svilupperà nella giornata di sabato 18 febbraio, prevede un pranzo a base di fave e poi, dalle 16, la sfilata con i carri. Seguirà una festa con Dj per bambini e adulti.

L'Amministrazione Comunale di Osilo ha programmato per sabato 25 febbraio, con inizio alle 15, il Carnevale Osilese 2023. Si partirà con la sfilata dei carri per proseguire, alle 21, al Palatenda, con i balli in maschera .«Non perdete la divertente sfilata dei carri allegorici e l'allegro ballo in maschera - sottolineano gli amministratori -. Nel nostro antico borgo le tradizioni si aggiornano e continuano a scandire il tempo».

