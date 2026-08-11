Alghero continua a fare i conti con le criticità del servizio di igiene urbana proprio nel pieno della stagione turistica. Cestini stracolmi, puzzolenti ecobox di bar e ristoranti, sacchetti dell'immondizia abbandonati e marciapiedi sporchi stanno alimentando il malcontento di residenti e operatori. Al Comune sono arrivate numerose segnalazioni attraverso il numero dedicato alle criticità.

Sulla situazione è intervenuto il presidente della Commissione Igiene pubblica e Ambiente, Christian Mulas annunciando un approfondimento subito dopo Ferragosto.

«Porterò in Commissione tutte le criticità emerse nella zona compresa tra il Palazzo dei Congressi, Fertilia, la costa verso Capo Caccia e Santa Maria La Palma. Non si tratta di puntare il dito contro gli operatori, ma di verificare se organizzazione, mezzi, personale e programmazione siano adeguati». Sulle dichiarazioni del presidente della Commissione Forza Italia ci ha messo il carico. «Quando il presidente della Commissione parla di disservizi, ritardi e problemi organizzativi - affermano gli esponenti azzurri Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini - non siamo di fronte a un semplice inconveniente estivo, ma alla fotografia di un servizio che proprio nel momento di massimo afflusso turistico mostra evidenti difficoltà».

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