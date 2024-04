Maglietta bianca e jeans: 150 corpi che hanno gioiosamente ballato in piazza Italia a Sassari questa mattina in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Le studentesse e gli studenti del Liceo Coreutico Azuni hanno coinvolto nel flash mob anche gli allievi dei corsi classico e musicale degli Istituti comprensivi San Donato e Pertini Biasi e delle scuole private di danza cittadine Arabesque, Centro Balletto Classico, Danza Cillica ASD, Compagnia Danza Estemporada, Modern Dance Studio e il Centro Babajaga di Porto Torres.

Lo spettacolo si è articolato in due esibizioni della durata di quattro minuti ognuna con coreografie create dal liceo sassarese, nel quale si studiano danza classica e contemporanea. L’iniziativa ha rafforzato il legame con la città dell’Istituto di via de Carolis, che collabora attivamente con vari enti e associazioni del territorio e già in altre occasioni ha arricchito con le proprie performance il programma di numerosi eventi organizzati nel centro urbano.

Alla realizzazione del flash mob hanno contribuito le docenti del corso coreutico Alessandra Biancareddu, Valentina Chelli Florian, Maria Gabriella Huober, Valentina Lodde e Cristina Tagliaverga, le pianiste accompagnatrici Antonella De Marino, Daniela Gonzales, Anna Lisa Losito, Elisa Sassu e la docente di scienze motorie Mariella Pala.

