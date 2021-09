Niente vaccini anticovid oggi a Sassari: l'hub vaccinale allestito nel capannone di Promocamera si è allagato a causa del temporale che stanotte, fino alle prime ore del mattino, ha imperversato sulla città, e oggi resterà chiuso. La giornata di vaccini sarà recuperata domenica.

L'allagamento e la conseguente chiusura dell'hub vaccinale nella struttura di Predda Niedda si era già verificato in aprile, sempre a causa di un forte acquazzone.

Il temporale questa volta ha causato numerosi allagamenti di strade e scantinati in tutta la città, costringendo i vigili del fuoco a una notte di straordinari.

L'intervento più impegnativo è stato nel quartiere di Sant'Orsola, dove un canale ha esondato a causa di un divano abbandonato che ostruiva il normale corso delle acque.

Di prima mattina i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a decine di richieste di intervento anche in Gallura e in particolare a Olbia.

L'attenzione resta alta in tutto il nord Sardegna dove nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.

L’OPEN DAY – Rinviato a venerdì prossimo 17 settembre l'Open day vaccinale dell'Aou di Sassari. Questa mattina, dopo il forte acquazzone che ha interessato la città nella notte e in considerazioni dell'allerta meteo emesso dalla Protezione civile per la giornata di oggi, la direzione strategica ha deciso di rinviare l'appuntamento vaccinale in programma per questa sera.

Per la giornata di venerdì 17 settembre sarà necessaria la prenotazione sul portale delle Poste per accedere al centro vaccini dell'Aou di Sassari. Gli orari del nuovo Open day saranno sempre dalle 16 alle 22 e l'invito resta aperto a tutte le fasce d'età e in particolare ai ragazzi dai 12 anni in su.

