Si è conclusa positivamente, nel giro di pochi giorni, la vicenda che rischiava di escludere due bambini del modulo "anticipatari" (under 3) dalla frequenza della scuola materna locale di Stintino.

Inizialmente, la struttura scolastica disponeva di posti sufficienti per accogliere solo due dei quattro bambini sotto l’età scolare che avevano fatto richiesta. Questa criticità è emersa lo scorso 11 settembre 2026, a seguito di una segnalazione da parte delle madri dei piccoli . «La reazione del Comune è stata immediata – spiega la sindaca Rita Vallebella- nella stessa giornata dell'11 settembre, tramite una nota ufficiale a firma della sindaca, è stata avviata un’interlocuzione formale con la dirigenza scolastica per chiedere di tutelare il diritto alla frequenza di tutti i piccoli residenti».

A distanza di soli quattro giorni, l’intesa è stata raggiunta. L'accordo prevede la frequenza garantita per tutti i quattro bambini anticipatari a partire dal 1° ottobre prossimo, l’assunzione di un educatore specializzato, i cui costi saranno interamente coperti dall’Amministrazione comunale. A partire dal primo gennaio 2027 i bambini saranno presi in carico dall’Istituzione scolastica con l’organico ordinario.

L’Ufficio Istituzioni scolastiche del Comune, diretto da Maria Lucia Stacca, ha già attivato l’iter per il reclutamento della figura professionale. Nei prossimi giorni, la Giunta formalizzerà l’affidamento dell'incarico alla cooperativa sociale che fornirà il professionista.

La sindaca e l’assessore alla Scuola esprimono viva soddisfazione per il traguardo raggiunto, ribadendo che «l'attenzione verso il sistema scolastico resta una priorità assoluta dell'azione amministrativa, soprattutto per contrastare il fenomeno dello spopolamento e della desertificazione dei piccoli centri. L’Amministrazione accoglie inoltre con favore l'interesse dimostrato dai componenti del gruppo di minoranza, evidenziando una sensibilità condivisa sul tema. Si resta in attesa di ricevere l'interrogazione consiliare annunciata dai banchi dell'opposizione solo via stampa, in risposta nella quale verranno esposti tutti i dettagli di un intervento risolutivo che il Comune aveva già attivato ben prima delle pubblicazioni giornalistiche sul web».

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