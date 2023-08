Grave incidente all'incrocio tra via Antonelli e viale delle Vigne a Porto Torres, una delle arterie più critiche della città ad alta densità di traffico. Un uomo di 40 anni è stato travolto da un Suv, una Volkswagen Tiguan, mentre col monopattino procedeva lungo via delle Vigne. Secondo la prima ricostruzione a tagliargli la strada sarebbe stato il conducente del Suv che si apprestava a svoltare in via Antonelli.

L'impatto violento ha scaraventato il monopattino per terra e il giovane uomo ha battuto la testa sull'asfalto. Immediati i soccorsi da parte di alcuni passanti e del conducente del Suv. Il 40enne è stato in seguito stabilizzato dagli operatori sanitari del 118, che lo hanno trasportato a bordo dell'ambulanza in codice rosso presso l'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e diverse contusioni.

Ancora una volta si pone il problema della pericolosità della strada di viale delle Vigne, a causa dei limiti di velocità non rispettati. Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica, e la disciplina della viabilità.

© Riproduzione riservata