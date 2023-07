Non è un caso che si sia svolto nel salone del Padiglione Tavolara l’incontro “Punto sull’architettura”, organizzato dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della Provincia di Sassari. Pier Simone Simonetti, che ha lavorato alla sua ristrutturazione, ha affermato: «Ritengo che sia la più bella architettura del ‘900 in Sardegna perché ricrea un padiglione da giardino, racchiudendo in sé tutte le caratteristiche del verde mediterraneo».

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine Pietro Peru, largo spazio ha trovato il confronto sul “genius loci”, ossia lo “spirito del luogo” di Sassari con il mondo del cinema. I registi sassaresi Antonello Grimaldi e Sergio Scavio hanno ammesso di trovarlo rispettivamente «nella fontana di Rosello, nei Candelieri e nel professor Manlio Brigaglia» e «più nelle persone che nei luoghi». Francesco Bellu, archeologo e giornalista, ha sottolineato il fatto che nel campo della comunicazione dei beni culturali soprattutto in Sardegna c’è ancora tanta da lavorare, dato che, per esempio, in un recente sondaggio sul Monte d’Accoddi «la maggior parte degli intervistati lo ha collocato nel Comune di Porto Torres e non in quello di Sassari».

La serata si è conclusa con la consegna delle targhe per il raggiungimento dei 50 anni di iscrizione all’Ordine degli Architetti allo stesso Pier Simone Simonetti, Sergio Ticca e Alberto Ponis.

