Giuseppe Boccia eletto presidente di Confesercenti Nord Sardegna. Si tratta del terzo mandato per l'imprenditore nel campo del settore Trasporto e Mobilità che intende rafforzare la vicinanza alle imprese e ai cittadini, assicurando interlocuzioni costanti per sostenere le esigenze del tessuto produttivo dei comparti del commercio, artigianato, turismo e servizi, ristorazione e bar.

Gli obiettivi del neo presidente, eletto nei giorni scorsi, sono aumentare la competitività e la resilienza delle imprese del Nord Sardegna, cercando di migliorare, dove possibile, le condizioni della pressione fiscale e contrastare gli aumenti dei costi energetici.

«Ringrazio le imprese che hanno confermato la loro fiducia nei miei confronti in Confesercenti Nord Sardegna», queste le parole di Boccia. «Il mandato del team che mi onoro di rappresentare, sarà caratterizzato da un’azione concreta al fianco delle PMI nel territorio, con un costante dialogo istituzionale mirato a migliorare la condizione delle imprese, a beneficio del tessuto economico e sociale locale».



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