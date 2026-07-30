Spettacolo era atteso e spettacolo è stato tra le acque di Porto Ferro per la IX edizione del Girl Surf Power 2026. La due giorni ha proposto anche momenti artistici e musicali. Il clou la gara, con ben 33 atlete iscritte, record di partecipazione per la manifestazione organizzata da Bonga Surf School col patrocinio del Comune di Sassari.

Chiara Sardu si è imposta nella categoria SoftBoard, mentre Margaux Rouge ha primeggiato nel LongBoard & FunBoard. Premi anche per Carla Mosseddu, Marialusia Maiorano e Camilla Secchi: nella categoria Junior vittoria ex aequo per tutte.

Partecipatissime - oltre a quelle in acqua anche le attività dedicate ad arte, inclusione sociale, sostenibilità, benessere, incontri e momenti di condivisione. La manifestazione si conferma ancora una volta come uno degli appuntamenti più rappresentativi del surf femminile italiano.

© Riproduzione riservata