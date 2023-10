Una domenica all’insegna dei valori di tutela dell’ambiente quella organizzata a Stintino dall’associazione Clean Up, in programma domani, 15 ottobre a partire dalle 9, presso la Valle della luna. L’evento rappresenta non solo un impegno nella salvaguardia ambientale, ma anche un'opportunità unica per i giovani arrivati dalla Spagna, dal Portogallo e dalla Polonia e partecipanti del progetto Erasmus Plus "Youth Against Plastic”, coordinato dall’associazione Absentia e co-finanziato dall’Unione Europea, di connettersi e interagire con la comunità stintinese.

Questa particolare giornata è stata ideata per favorire l'incontro e lo scambio tra i giovani di diverse nazioni e i cittadini locali, costruendo legami e promuovendo la condivisione di esperienze e valori. La Clean Up è organizzata dalla Onlus Plastic Free, in collaborazione con Absentia - Exploring the Absence, l'evento fa parte di una serie di iniziative in corso dal 12 al 18 ottobre.

La presenza dei partecipanti Erasmus a Stintino è una straordinaria occasione per la comunità locale di mostrare l'ospitalità, la cultura e le tradizioni stintinesi, e allo stesso tempo per i giovani di arricchire il loro percorso formativo e personale grazie a questo contatto diretto con i residenti. «L'evento di Clean Up non è solo un'azione simbolica di cura del nostro territorio, - spiega la sindaca, Rita Vallebella - ma un invito alla collaborazione, all'ascolto e alla reciproca conoscenza. Attraverso queste interazioni, speriamo di poter gettare le basi per ulteriori progetti e collaborazioni future tra la comunità locale e i giovani di tutto il mondo».

© Riproduzione riservata