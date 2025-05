In occasione della Giornata del diritto al Gioco, il Comitato Unicef della provincia di Sassari, in collaborazione con l’associazione Gianni Fresu e i vigili del fuoco del comando di Sassari – ambasciatori Unicef, organizzano un evento a Porto Torres, pensato per celebrare l’infanzia e affermare un principio fondamentale: giocare è un diritto di tutti i bambini.

Venerdì 30 maggio, alle ore 19, lo stadio comunale di Porto Torres (piazza Cagliari 1970) si animerà con una partita simbolica. L'iniziativa vuole richiamare l’attenzione sul valore educativo, sociale e affettivo del gioco, così come sancito dall’articolo 31 della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che riconosce il diritto di ogni bambino “al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età”.

In un tempo in cui spazi e tempi del gioco sono sempre più sacrificati, questa manifestazione vuole promuovere il gioco come strumento di crescita, partecipazione e cittadinanza, e ricordare a tutti – adulti, educatori, istituzioni – che il benessere dell’infanzia passa anche dalla libertà di correre, giocare, ridere e condividere.

