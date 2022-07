Ore di grande apprensione a Sorso per la scomparsa di Giacomo Zappino, un 34enne scomparso a Londra.

Il giovane vive e lavora in un ristorante di Leeds, domenica 17 luglio si trovava a Londra dove sarebbe dovuto partire con un volo per Alghero. Il giovane non è mai salito su quell’aereo: i genitori lo attendevano in aeroporto, ma lui non è arrivato e si è appurato che non ha preso quel volo.

La sorella ha lanciato l’allarme, diffondendo anche un appello sui social: “Io e la mia famiglia non abbiamo notizie di mio fratello Giacomo. Vive a Leeds, lavora da Issho Restaurant, sopra il centro commerciale John Lewis. Domenica 17 luglio si è recato a Londra, era in compagnia di un suo amico che vive a Londra, poi è andato nell'ostello dove stava alloggiando e verso le 4 del mattino circa ha preso un National Express diretto all'aeroporto di Londra Stansted”.

Di lì il nulla. Giacomo “ha dimenticato il telefono sul bus, che è stato recuperato e riportato all’ufficio oggetti smarriti di Stansted. Doveva prendere il volo Stansted-Bologna e poi Bologna-Fertilia per raggiungere la Sardegna. I miei genitori si son recati in aeroporto per prenderlo, ma non c'era e con l'aiuto della polizia son riusciti a sapere che non ha preso nessuno dei due aerei”.

Quindi la descrizione fisica, alto circa 1,77, magro, carnagione scusa, barba non molto lunga, occhi grandi e capelli neri lunghi sotto le orecchie. “Non so come fosse vestito, ma sono quasi sicura che stia viaggiando con uno zaino o un borsone, non una valigia”.

