Porte e pareti imbrattate con il sanificante per le mani: due dispenser svuotati completamente in pochi minuti. E’ lo scenario che si è presentato nella scuola civica di musica “Fabrizio De Andrè”, a Porto Torres, presa di mira da vandali scatenati durante lo svolgimento delle lezioni e con gli insegnanti presenti nelle singole aule.

Due gli episodi di vandalismo succedutisi negli ultimi sei giorni, denunciati dal direttore artistico della scuola, Donatella Parodi. “Sabato scorso il primo episodio, intorno alle 18.30”, racconta, “abbiamo ripreso le lezioni di musica di insieme e per un attimo ci siamo spostati dalla segreteria al salone per salutare il gruppo e sentire un pezzo di prova. Tutto è successo in dieci minuti. Qualcuno è entrato e ha imbrattato di gel sanificante le porte delle aule, fortunatamente chiuse a chiave, la macchinetta del caffè, il divanetto e il pavimento. Abbiamo pensato ad una bravata, ma è preoccupante il fatto che siano entrati nella struttura in nostra presenza”.

Nonostante l'intervento di pulizia il gel ha danneggiato porte e oggetti. E la scena si è ripetuta due giorni dopo, nel tardo pomeriggio quando erano in corso cinque lezioni di musica. I teppisti sono tornati fermandosi nel primo ingresso, mentre nella segreteria il personale era impegnato nelle pratiche di ufficio.

I vandali hanno rovesciato del materiale, svuotato nuovamente il sanificante e buttato nel cortile degli oggetti presenti nel corridoio di accesso. La direzione artistica della scuola ha chiesto al Comune l’autorizzazione per l’immediata installazione di telecamere a proprie spese.

