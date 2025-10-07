La città di Alghero è stata protagonista alle due giornate di incontri, confronto e approfondimento del G20 Spiagge Destination Summit, dedicate al tema “Commercio, identità e servizi: verso una strategia condivisa per le destinazioni balneari”, che si sono tenute a Riccione il 3 e 4 ottobre. A rappresentare Alghero l’assessora al Turismo Ornella Piras. Al centro del dibattito temi cruciali per le città costiere italiane: il caro affitti e la precarietà abitativa di famiglie e lavoratori stagionali, la perdita di identità del commercio di prossimità e la crescente omologazione dell’offerta turistica e commerciale. Argomenti che toccano da vicino anche le località balneari sarde e che hanno animato gli interventi di imprenditori, rappresentanti di categoria, stakeholder locali e figure istituzionali. Il G20 Spiagge riunisce le principali destinazioni costiere italiane, che da sole attraggono circa 50 milioni di presenze turistiche ogni anno, pari al 12% del totale nazionale. Ad aprire i lavori è stata la sindaca di Riccione Daniela Angelini, che ha sottolineato l’importanza di una strategia comune tra le amministrazioni. <L’incontro di Riccione è stato un’importante occasione di confronto e collaborazione>, ha dichiarato l’assessora Ornella Piras. <Sono emerse proposte concrete su normative nazionali, sostegno al commercio locale, tutela dei mercati cittadini e cooperazione con le associazioni di categoria per aggiornare le discipline sugli hub urbani>, ha aggiunto. La giornata si è conclusa con l’annuncio della Commissione G20 Spiagge su abitare e commercio, che avrà il compito di affrontare le criticità normative e proporre l’aggiornamento della legge Bersani, ritenuta ormai superata rispetto alle trasformazioni del mercato.

