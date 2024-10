«Sono scioccata, è impossibile lavorare così». Erika Pazzola, titolare dell’H24 in via Pala di Carru a Sassari, quartiere di Li Punti, commenta il furto subito ieri in pieno giorno. «Hanno aspettato il pomeriggio- dichiara- quando gli altri negozi erano chiusi».

Alcuni ignoti hanno scassinato la macchinetta delle bevande calde portandosi via 70 euro in monetine. «Mi sento male, vorrei che migliorasse la situazione perché così non va». È il secondo furto che Erika subisce da quando ha iniziato a gestire l’esercizio, un mese e mezzo fa. «Abbiamo fatto due denunce ma non si sono visti ancora risultati. Al Comune chiediamo maggiori controlli in questa strada perché ci sono stati diversi furti e noi vorremmo stare più tranquilli».

I ladri tra l’altro agiscono senza tenere conto o senza preoccuparsene che esistono diverse telecamere in zona in grado di riprenderli. Intanto la titolare della gelateria-caffetteria CremaeCiò, poco più sopra l’H24, e anche lei vittima di un furto due notti fa, torna a mente fredda su quel che è accaduto. Tenendo conto che altre attività commerciali hanno subito lo stesso “trattamento” negli ultimi mesi. «Era una strada tranquilla e non lo è più. Sono qui da nove anni e mai avrei immaginato che si arrivasse a questo punto».

