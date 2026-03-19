Una sala gremita, interventi politici e un messaggio chiaro: il centrodestra algherese vuole rafforzare la propria presenza sul territorio e costruire un’alternativa credibile in vista dei prossimi mesi. È il senso della serata di martedì che ha riunito in via Giovanni XXIII 33, indirizzo della nuova sede dei Fratelli d'Italia, esponenti, amministratori e sostenitori in un clima definito dagli stessi organizzatori «di comunità viva e in crescita».

Il taglio del nastro con il capogruppo dei FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, la cui presenza è stata sottolineata come segnale di attenzione e vicinanza. Accanto a lui, i parlamentari Mauro Rotelli, Francesco Mura e Barbara Polo, la consigliera regionale Francesca Masala e Fausto Piga. Presente anche il fronte degli alleati, con Mario Conoci, Michele Pais, Antonello Peru, Toti Colombano e Maria Vittoria Mavi Porcu, a conferma di un centrodestra che punta sul dialogo e sulla compattezza.

Un ringraziamento particolare, anche dal capogruppo in Consiglio Alessandro Cocco, è stato rivolto a militanti, dirigenti e giovani, tra cui il direttivo locale, i rappresentanti di Gioventù Nazionale e i circoli della provincia, da Sassari a Sorso, Ozieri, Uri, Mara e Padria, oltre a simpatizzanti e tesserati che hanno partecipato numerosi.

© Riproduzione riservata