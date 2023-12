«Agli algheresi non interessano le liti di cortile, ma la soluzione dei loro problemi». Così risponde Forza Italia agli attacchi della maggioranza di centrodestra che non ha gradito l’indicazione di voto (insieme al centrosinistra) degli azzurri in merito ad alcune variazioni nel bilancio decise dalla squadra di centrodestra, ma bocciate dall’aula.

Un episodio che ha causato la cacciata dei due assessori dalla giunta.

Gli alleati di Conoci hanno puntato il dito anche contro il leader di Forza Italia, Marco Tedde. «La mancanza addebitata agli assessori è di avere espresso in Giunta riserve su un 5,2% di una variazione di bilancio, cioè 200mila euro in una variazione di 3.800.000 euro, peraltro approntata dall’assessora Caria. E tutto questo, piaccia o non piaccia, avrà pure un significato politico. Questi sono i fatti – commentano da Forza Italia - il resto sono “gargarismi politici” privi di significato in un momento difficile per la comunità algherese».

