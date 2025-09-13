Con la chiusura della stagione estiva e in attesa di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti, la Fondazione Alghero apre un nuovo percorso di confronto e partecipazione per la programmazione delle attività autunno-invernali.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre alle 18, nella sala conferenze de Lo Quarter. Durante l’incontro saranno presentate e condivise idee, iniziative e progetti con l’obiettivo di arricchire la proposta culturale e favorire una partecipazione più ampia delle realtà associative cittadine.

Sarà presente il presidente della Fondazione, Graziano Porcu, insieme ai rappresentanti del Comune. L’invito è rivolto a tutte le associazioni locali attive nei settori della cultura, dello sport e del sociale.

© Riproduzione riservata