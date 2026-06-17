Alghero si prepara a vivere una delle sue tradizioni più sentite con il ritorno dei Focs de Sant Joan, in programma dal 20 al 23 giugno. Quattro giornate di eventi tra cultura, musica, folklore e spettacoli accompagneranno cittadini e turisti fino alla serata del 23 giugno, quando sulla spiaggia di San Giovanni andrà in scena il suggestivo rito del comparatico e il tradizionale salto del fuoco, simbolo di amicizia, fratellanza e buon auspicio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Alghero Riviera del Corallo con il sostegno di Comune, Fondazione Alghero, Regione, Camera di Commercio di Sassari e Salude & Trigu, sarà diretta ancora una volta dall’artista e regista Chiara Murru. Grande attenzione sarà dedicata anche al legame con la Catalogna, con la presenza di gruppi folkloristici e musicisti catalani, oltre alla tradizionale consegna della Flama del Canigó.

La prima giornata, quella del 20 giugno, sarà dedicata alla vela latina con la terza edizione del Palio Sant Joan che coinvolgerà quartieri e borgate cittadine, organizzata dall’ASD Circolo il Marinaio Alghero, Lega Navale Italiana sezione Alghero, il Comitato di quartiere Pietraia con il fondamentale contributo dei comitati di quartiere, borgate cittadine e degli armatori che mettono a disposizione le loro imbarcazioni. Domenica 21 giugno sarà la volta della musica con le Vele per il Verdi - Festa della Musica 2026 con l’Istituto Artistico Musicale G.Verdi di Alghero. Dopo l’approdo al Porto, il corteo di musicanti si recherà verso il palco allestito a San Giovanni dove ci sarà un concerto della Banda Musicale Dalerci e a seguire musica Soul e rhythm & blues, Gruppo Musicale diretto dal maestro Raimondo Dore. Centrale in questa edizione, il rapporto con la Catalogna. La terza giornata, lunedì 22 giugno, sarà dedicata all’amicizia e alla fratellanza.

Nella sala conferenze de Lo Quarter, alle 18, l’Ofici de l’Alguer del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, insieme all’ Estudis de Català dell’Università degli Studi di Sassari, proporrà l’incontro “L’invent de la tradició: l’Alguer entre dos Sants Joans”, un pomeriggio di dialogo e riflessione dedicato alle tradizioni popolari, alla loro evoluzione e al loro ruolo nella costruzione collettiva della comunità. Interverranno Gustau Navarro, Chiara Murru e Mauro Mulas, modererà la professoressa Ester Martí. A seguire, sulla spiaggia di San Giovanni, l’esibizione dei Mataresus di Alghero che precederà la serata Folk “Amicizia e Fratellanza” che vedrà numerosi gruppi ospiti provenienti dalla Sardegna ma anche dalla Catalogna. Martedì 23 giugno, San Giovanni, la giornata clou dei festeggiamenti. Si comincerà la mattina alle 10.30, presso il Monumento all’Unità de la llengua a Porta Terra, con la Consegna della Flama del Canigó a cura di Omnium Cultural de l'Alguer, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti de la Generalitat de Catalunya.

Parteciperanno il gruppo catalano Colla Vilafranca Sardanista di Vilafranca del Penedés e i musicanti catalani Cobla de l'Escola municipal de musica di Berga. La sera, prima del tramonto, si apriranno le celebrazioni per il rito del comparatico e il salto del fuoco. Alle 18.30 presso lo Scalo Tarantiello ritrovo di candidate e candidati rigorosamente vestiti di bianco che parteciperanno attivamente al rito fino all'attesissimo momento del salto. Alle 19.00 è prevista la partenza del corte di Sant Joan fino alla spiaggia di San Giovanni, dove intorno alle 19.30 inizieranno ufficialmente le celebrazioni. Il tema di questa edizione è la luce, dunque resta centrale il fuoco che sarà protagonista assoluto. Moltissime le maestranze e gli artisti coinvolti da Chiara Murru che cura anche la drammaturgia e firma il testo che accompagna il rito.

La supervisione tecnica-artistica è curata dallo staff SpazioT. Rinnovate le collaborazioni con lo scenografo Fabio Loi, il danzatore Antonio Bissiri e il musicista e producer Francesco Medda Arrogalla. Oltre alla narrazione in catalano di Alghero dal palco posizionato nei pressi della spiaggia, l'Omnium Cultural de l’Alguer arricchirà il programma dei Focs con la partecipazione della Colla Vilafranca Sardanista di Vilafranca del Penédes che balla la Sardana, danza tradizionale catalana, accompagnata da la Cobla de l’Escola Municipal de Musica de Berga. In mare, le tradizionali vele latine impreziosiranno un quadro dipinto dalla tradizione, dai significati e dai simboli di un rito festivo che cresce di anno in anno e raccoglie la città di Alghero intorno al grande fuoco di San Giovanni. Il 24 giugno è programmata l’estrazione della lotteria presso la sede della Pro Loco Alghero.

Ecco il programma completo:

Sabato 20 giugno Apertura con la 3ª edizione del Palio di Vela Latina, premiazioni e, in serata, il concerto Queen in Rock - A Magic Tribute.

Domenica 21 giugno Festa della Musica con il progetto Le Vele per il Verdi, il concerto della Banda Dalerci, musica soul e rhythm & blues.

Lunedì 22 giugno Incontro sulla tradizione catalana a Lo Quarter, esibizione dei Mataresus e serata folk con gruppi provenienti dalla Sardegna e dalla Catalogna.

Martedì 23 giugno Giornata clou: al mattino la consegna della Flama del Canigó, nel pomeriggio il corteo di Sant Joan e il rito del comparatico. Alle 20.30 l’accensione del grande falò, seguita dal tradizionale salto del fuoco e dal concerto dei TaZu, tribute band di Zucchero.

Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti stand enogastronomici e spazi dedicati alle associazioni nella zona di San Giovanni.

© Riproduzione riservata