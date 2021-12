Si allarga la preoccupazione per il Covid nel Meilogu e in alcuni centri limitrofi del Logudoro. E non solo a causa della festa di laurea prenatalizia che si è svolta in un locale nei pressi di Bonnanaro. A Mores infatti sono ben 33 le persone positive al virus, quasi tutti ragazzi che hanno partecipato nei giorni scorsi ad una festa di diciottenni ad Ozieri. In diversi presentano i sintomi della malattia, anche se le loro condizioni non destano preoccupazione. Nella cittadina invece è calata la paura.

Confermata dal sindaco di Mores Enrico Virdis: "In paese non si vede anima in giro - spiega il primo cittadino -. Il mio timore purtroppo è che i positivi possano aumentare notevolmente nel giro di qualche ora. I segnali ci sono tutti. Specie i ragazzi dovevano stare più attenti. Ora dobbiamo rimediare. Come Amministrazione inaspriremo i vincoli sulla pandemia emanati dal Governo. Non possiamo fare altro".

Tornando invece alla festa di laurea di Bonnanaro (centinaia di partecipanti), da cui oggi sono emerse altre positività, il sindaco di Siligo Giovanni Porcheddu si unisce all'appello del primo cittadino di Bonnanaro Giovanni Antonio Carta: "Mi rivolgo ai ragazzi di Siligo che hanno partecipato alla festa di laurea: contattate se non l'avete fatto il vostro medico di base".

A Siligo per ora sono 2 i casi di positività al Covid conclamati. 13 persone si trovano in quarantena, di cui 3 che hanno partecipato alla festa. Tra quelli in quarantena, da stasera, lo stesso sindaco Giovanni Porcheddu: "Sono nell'elenco dei contatti, ma non di quelli che hanno partecipato alla festa, per cui ho ritenuto doveroso isolarmi a casa, come le norme impongono - spiega - Sto bene, anche perché a novembre ho fatto la terza dose".

Sempre a Siligo la Polisportiva Siligo (Prima categoria di calcio) ha ammesso la partecipazione di diversi di diversi tesserati alla "famosa" festa di laurea.

Situazione delicata anche a Bonorva. In queste ore diversi partecipanti alla festa di Bonnanaro si sono aggiunti (test antigenico) all'elenco dei positivi. Anche in questo caso la lista potrebbe allungarsi. Il sindaco Massimo D'Agostino ha interrotto bruscamente le sue vacanze in Spagna e domani mattina sarà nella sua cittadina, per fare il punto della situazione e prendere altri eventuali provvedimenti.

Cinque positivi anche a Pozzomaggiore: "A brevissimo almeno una decina di persone effettuerà i test molecolari", dice il primo cittadino Mariano Soro. Nella vicina Thiesi sono 15 le positività: "Quasi tutti ragazzi, con lievi sintomi. Una donna invece si trova ricoverata da tempo nel reparto terapia intensiva dell'ospedale di Sassari", precisa il sindaco Gianfranco Soletta.

Infine Bonnanaro: 3 i positivi. Ma per tutti questi centri e qualcuno limitrofo si attendono ulteriori notizie. In attesa inoltre dei riscontri molecolari. L'apprensione nel territorio è enorme. Inoltre si dovranno fare i conti con le rinnovate problematiche organizzative e la mancanza dei test rapidi nelle farmacie. La certezza è che non tutti, specie tra i giovani, hanno rispettato in questi giorni di festa le norme del buon senso per prevenire nuovi contagi.

