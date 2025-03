Via libera ai lavori di restauro del campanile della parrocchia intitolata all’Assunzione Maria Vergine, nel paese di Florinas. Un intervento atteso da tempo che prevede la sistemazione esterna ed interna dell’importante luogo di culto, finanziato dalla Conferenza episcopale italiana per 123.400 euro- contributi ottenuti dall’8 per mille dalla chiesa cattolica - e con un cofinanziamento del Comune di Florinas per 55.600 euro. Circa 180mila euro finalizzati al restauro della torre campanaria e ad alcune parti strutturali interne. La chiesa dell’Assunzione, eretta nel ‘600, fa parte del settecentesco complesso parrocchiale detto La Crexiscedda che include anche la bella canonica realizzata interamente con pietra a vista e si affaccia nella piazza principale del paese. Rappresenta perciò un luogo e un edificio di grande importanza storica e culturale ma anche affettiva per tutto il paese. A breve partiranno anche i lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell’Anfiteatro comunale, un’altra importante struttura del paese.

