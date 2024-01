Con un'ordinanza la Provincia di Sassari ha disposto la chiusura della strada provinciale 3.

Lo stop è previsto da domani sino al 28 gennaio nel tratto dal chilometro 22+800 al chilometro 23+250 circa, all'altezza della strada di collegamento diretto tra Florinas, Codrongianos e Ploaghe con sospensione della circolazione stradale.

«L'interruzione - si legge in una nota - si rende necessaria per il varo delle travi sul viadotto della strada statale 131, l’impresa informa che i lavori potrebbero durare meno del previsto, in caso di apertura anticipata su comunicazione ufficiale della provincia seguiranno ulteriori e tempestive comunicazioni».

