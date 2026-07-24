Porto Torres, strada e parcheggi nella C1/2 e Serra Li PozziIl piano della Giunta fa passi avanti
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La giunta comunale di Porto Torres, guidata dal sindaco Mssimo Mulas, compie un ulteriore passaggio negli interventi di valorizzazione dei quartieri cittadini con l’approvazione del progetto esecutivo sulle opere di manutenzione e completamento della viabilità stradale nella Zona C1/2 e del quartiere Serra Li Pozzi. Il piano prevede la realizzazione di una strada che percorre via Manzoni a servizio di nuove costruzioni edilizie che vi si affacciano, oltre alla sistemazione del piazzale di fronte al campo coperto di via della Cultura, con la predisposizione di nuovi parcheggi e infine alla realizzazione di nuovi posti auto sulla via dei Ginepri. Il progetto esecutivo, redatto dallo studio associato di ingegneria Pozzo-Milleri-Puggioni, prevede una spesa complessiva di 300mila euro di cui 277.278,24 euro per lavori di manutenzione e viabilità stradale 22.721,76 euro per le spese di progettazione. «Si tratta di un progetto che prevede quattro interventi, - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Mura- partendo dalla strada che si dirama da via Manzoni, dove si affacciano nuove costruzioni, alla sistemazione del piazzale di via della Cultura, dove verranno realizzati posteggi per auto, moto, bici e pullman, con ulteriori parcheggi in via dei Ginepri e via dell’Asfodelo».