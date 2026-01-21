Questa notte, poco dopo l’una, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta in viale Europa per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Grazie al rapido intervento dei pompieri, i danni sono stati circoscritti alla veranda e a una parte dell’abitazione.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. All’interno si trovava il proprietario, che è riuscito a uscire nonostante l’appartamento fosse già invaso dal fumo. L’uomo è stato subito affidato alle cure del personale del 118. Momenti di apprensione anche per il cagnolino di casa: l’animale, spaventato, è stato rintracciato all’interno di una stanza e portato in salvo dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di competenza. Indagini in corso sulle cause del rogo.

© Riproduzione riservata