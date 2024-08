Il Festival del Mediterraneo, la rassegna organizzata dall'associazione culturale Arte in Musica, prosegue con i concerti dedicati all'organo. Oggi, domenica 18 agosto, nel duomo di Alghero, con inizio alle 21, saranno protagonisti lo spagnolo Antonio del Pino Romero e l'italiano Giovanni Perrucci, che proporranno un programma dedicato a composizioni per organo a quattro mani di Ramón Ferreñac, Giovanni Morandi e Gioachino Rossini.

Perrucci e del Pino Romero sono entrambi affermati concertisti, docenti e studiosi di autori di musiche per organo di Italia e Spagna. Un evento musicale che si preannuncia quindi di grande qualità e interesse per il pubblico che segue sempre numeroso gli appuntamenti del Festival, rivolti agli appassionati ma anche ai tanti turisti che in questo periodo affollano la Riviera del Corallo.

Il Festival del Mediterraneo, con la direzione artistica del Maestro Ugo Spanu, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto “Salude&Trigu” e da Fondazione Alghero e Comune di Alghero. Il concerto sarà presentato da Carmela Mura Monfardino, che con analisi introduttive accompagnerà gli spettatori all'ascolto delle singole composizioni in programma.

