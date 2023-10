Il Comune di Stintino si prepara a celebrare anche quest'anno l'antica tradizione di “Su Mortu Mortu", una festività tipica della nostra terra che rende omaggio ai defunti attraverso il rito del "porta a porta" con i bambini del posto mascherati, pronti a chiedere e ricevere doni e dolciumi della tradizione.

Per rendere questo evento ancora più speciale, in programma il 2 novembre prossimo, si cercano volontari che desiderino contribuire all'organizzazione e alla preparazione dei dolci tipici che caratterizzano la festività. Ad accogliere le adesioni, per coloro che intendono mettere a disposizione il loro tempo e le loro abilità, sarà la consigliera comunale Antonella Meloni.

«Partecipare attivamente alla vita della comunità è un modo prezioso per conservare e valorizzare le nostre tradizioni – sottolinea l’amministrazione comunale -. Contiamo sulla vostra presenza e sul vostro entusiasmo».

© Riproduzione riservata