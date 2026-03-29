Venerdì 3 aprile la comunità di Muros sarà protagonista di uno degli appuntamenti più sentiti del calendario liturgico: la tradizionale rappresentazione della Via Crucis.

L’evento, che partirà alle ore 19.15 dall’ingresso del parco di Monte Muros in Piazza Ferrarese Ceruti, si snoderà attraverso un percorso che unisce il centro abitato alle suggestive pendenze del monte, trasformando il paesaggio in uno scenario di riflessione. Sotto la direzione artistica di Rita Penduzzu dell’associazione Matrioska, la rievocazione vedrà la partecipazione attiva di numerosi figuranti in costume.

La loro presenza, insieme all’illuminazione naturale delle fiaccole lungo i sentieri, mira a rendere tangibile il cammino verso il Calvario, offrendo ai presenti un’esperienza di forte impatto visivo e interiore. Ad accompagnare le stazioni saranno le polifonie del coro Studium Canticum di Cagliari, diretto da Stefania Pineider, mentre la guida della preghiera sarà affidata al parroco, don Matteo.

«Si tratta di un momento di forte valore spirituale e comunitario per il nostro paese – ha dichiarato il sindaco, Federico Tolu -. Auspichiamo che questa rappresentazione possa diventare un appuntamento fisso, capace di crescere nel tempo e arricchirsi ogni anno, coinvolgendo sempre più cittadini e visitatori».

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