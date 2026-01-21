Individuato il responsabile della deflagrazione avvenuta due settimane fa a Sassari in via De Gasperi. Un grosso petardo artigianale era stato fatto esplodere, prima della gara Torres – Campobasso, a poca distanza dallo stadio creando grossi danni.

Tra questi  la compromissione della nicchia muraria in cui era stato messo l’ordigno, il danneggiamento del contatore d'acqua, insieme alla rottura dei vetri di alcuni appartamenti vicini, l’esplosione di airbag di diverse vetture, tutto a causa dell’onda d’urto.

Attraverso la visione delle telecamere della zona la polizia di Stato ha identificato l’autore dell’episodio mentre avviava l’innesco. Il questore di Sassari ha disposto nei confronti dell’uomo il Daspo, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per la durata di 4 anni.

